Selçuk İnan kariyerinde bir ilk yaşadı! 2 maç aranın ardından Alanyaspor'a patladı ve kariyerinde ilk kez galibiyetle tanıştı

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 7 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Öte yandan Kasımpaşa yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

2 MAÇ ARADAN SONRA GÜLDÜ

Göreve başladığından beri takım oyununa önem verdiğini söyleyen Selçuk İnan, oynadığı ilk 2 maçtan 2-1'lik skorlarla boynu bükük ayrılmıştı. Takımına inandığını her seferinde dile getiren Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında 4-1'lik galibiyet alarak kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

SELÇUK İNAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Genç teknik adam, bu mücadelede Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita’nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin’e görev verdi.



