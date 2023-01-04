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Selçuk İnan kariyerinde bir ilk yaşadı! 2 maç aranın ardından Alanyaspor'a patladı ve kariyerinde ilk kez galibiyetle tanıştı

04.01.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Selçuk İnan, kariyerinin ilk resmi galibiyetini Alanyaspor karşısında aldı. Kasımpaşa'nın başında Sivasspor ve İstanbulspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında 4-1'lik galibiyetle büyük mutluluk yaşadı.

Selçuk İnan kariyerinde bir ilk yaşadı! 2 maç aranın ardından Alanyaspor'a patladı ve kariyerinde ilk kez galibiyetle tanıştı

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 7 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Öte yandan Kasımpaşa yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

2 MAÇ ARADAN SONRA GÜLDÜ

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Göreve başladığından beri takım oyununa önem verdiğini söyleyen Selçuk İnan, oynadığı ilk 2 maçtan 2-1'lik skorlarla boynu bükük ayrılmıştı. Takımına inandığını her seferinde dile getiren Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında 4-1'lik galibiyet alarak kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmış oldu.

SELÇUK İNAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Genç teknik adam, bu mücadelede Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita’nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin’e görev verdi.


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