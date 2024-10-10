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Selçuk İnan ve Serdar Topraktepe'nin cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 21:35
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ve Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, rakip takım mensubuna yönelik hakaretleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK'dan gelen ceza ise belli oldu. İşte detaylar...

Selçuk İnan ve Serdar Topraktepe'nin cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Gaziantep Fk ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede rakip takım mensubuna yönelik hakaretleri nedeniyle Serdar Topraktepe ve Selçuk İnan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Aynı zamanda Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a ise rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Selçuk İnan beşiktaş
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