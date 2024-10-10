Selçuk İnan ve Serdar Topraktepe'nin cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Gaziantep Fk ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede rakip takım mensubuna yönelik hakaretleri nedeniyle Serdar Topraktepe ve Selçuk İnan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
Aynı zamanda Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a ise rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 maç men cezası aldı.