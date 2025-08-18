SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Selçuk Şahin: "Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı"

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Selçuk Şahin: "Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı"
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eflatun-sarılıların teknik direktörü Selçuk Şahin, açıklamalarda bulundu. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Şahin, "İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Hem mutluyum hem de üzgünüm. Bugün İnönü’de Beşiktaş’a karşı oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynadık. Onlar da son zamanlardaki en baskılı oyunlarını oynadılar. Biz Eyüpspor olarak güzel futbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyunun son anlarında daha fazla baskı yapabilirdik. Daha dikkatli olsak kazanabileceğimiz bir maçtı. Güzel bir maçtı. Sonucu bizim için üzücü oldu. Geceyle ilgili mutlu olduğum tek şey takımımın oynadığı oyundu. Analizlerimizi yapacağız. Daha iyi nasıl oynayacağımıza çalışacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren kazanmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"SAHAYA FARKLI OYUNLAR YANSITMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig’deki ikinci yıllarında sahaya farklı oyun sistemleriyle çıkacaklarını dile getiren Selçuk Şahin, "Bu sene top rakipteyken daha cesur oynayan, daha çok baskı yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu sene, geçen seneye nazaran daha farklı oyunları sahaya yansıtmak istiyorum. Daha cesur olmak için farklı oyunlarımızı sergileyeceğiz. Değerli olanın sistem olduğunu düşünüyorum. Sistem için kaliteli oyuncular tabii ki gerekli. Elimizde değerli oyuncularımız var. Bu süreçte hatalarımız olacak ama önemli olan yapmak istediklerimiz doğrultusunda sistemimizi oturtmak" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tammy Abraham, gol sayısını 6’ya çıkardıTammy Abraham, gol sayısını 6’ya çıkardı
Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, ilk kez forma giydiWilfred Ndidi ile Taylan Bulut, ilk kez forma giydi
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.