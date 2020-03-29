Selçuk Şahin'den anlamlı destek

Yeşil beyazlı takımın kaptanı Selçuk Şahin, İtalya’nın AS Roma Kulübü’nde forma giyen genç oyuncu Mert Çetin’in çağrısına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mert Çetin, anlamlı davetine bende katılıyorum kardeşim. Seve seve 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Bu zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.
Selçuk Şahin de, bu anlamlı kampanyaya dahil olması talebiyle Volkan Demirel, Serdar Özkan ve Anıl Karaer’i davet etti. Deneyimli oyuncunun bu hareketi, sporseverler tarafından takdir ile karşılandı.
(DHA)
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