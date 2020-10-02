Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak! (Selçuk Şahin kimdir?)

Fenerbahçe'de yakın zamanda sportif direktörlük görevinin resmen açıklanması beklenen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı da belli oldu.

Emre Belözoğlu’nun ekibi için bugüne kadar Serkan Reçber, Yalçın Koşukavak ve Selçuk Erdoğan gibi çok sayıda isimler geçmişti. Ancak 40 yaşındaki Belözoğlu geçtiğimiz günlerde futbol hayatına nokta koyan Selçuk Şahin’de karar kıldı.

SELÇUK ŞAHİN EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLACAK

Emre’nin yardımcısı görevi ile kulüpte görev alacak olan Selçuk Şahin Fenerbahçe futbol takımının Samandıra Can Bartu tesislerindeki antrenmanlarını yerinde takip ediyor.

SELÇUK ŞAHİN KİMDİR?

2003-2015 arasında Fenerbahçe’de forma giyen Selçuk Şahin 338 maçta 19 gol 19 asistlik performans ortaya koydu. Sarı lacivertli kulüpte 39 yaşındaki futbol adamı 5 Süper Lig, 3 Türkiye kupası ve 2 Süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

FUTBOLU BURSASPOR SONRASINDA BIRAKTI

Fenerbahçe ile Selçuk Şahin'in yolları 2015 yılındaki yeni yapılanmada ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerden sonra Selçuk Şahin, Gençlerbirliği, FC Will 1900, Göztepe ve Bursaspor kulüplerinde forma giydi. Deneyimli oyuncu için futbol hayatının son takımı Bursaspor oldu.

(AJANSSPOR)



