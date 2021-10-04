Selçuk Ural'ın, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses dinleyicilerini hedef aldığı röportajı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Selçuk Ural, ''Onlar, Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz..." açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sanat camiasından pek çok ismi kızdıran bu açıklaması sonrası, Selçuk Ural'ın oğlu Hakan Ural'dan da yanıt gecikmedi. Ural, babasının bu yorumuna ''İnsanları sınıflandırmak çok ama çok yanlış… Ben de Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses dinliyorum. Herkes benim bu konuyu yorumlayıp yorumlamayacağımı merak ediyordu. Tabi ki konuşacağım. Bu sözleri kim söylerse söylesin karşısında dururum'' yanıtını verdi. İkili arasındaki bu çatışma, ''Selçuk Ural, Hakan Ural'ı neden kabul etmedi?'' sorusunu akıllara getirdi. Peki Selçuk Ural, Hakan Ural'ı neden kabul etmedi? Detaylar haberimizde...

SELÇUK URAL, HAKAN URAL'I NEDEN KABUL ETMEDİ?

Selçuk Ural, Türk sinemasının en güzel kadınlarından Ceyhan Cem ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Uzun yıllar birlikte olan çift, Selçuk Ural modacı Canan Yaka ile evleneceği için asla evlilik adımı atmadılar. Hakan Ural, evlilik dışı bir çocuk olduğu için 19 yaşına kadar anne ve babasının kim olduğunu bilmeden büyüdü.

Selçuk Ural, modacı Canan Yaka ile evlendikten sonra 'Aslı' adında bir kızı oldu. Ural'ın eski aşkı Ceyhan Cem ise Hakan Ural'ı kabul etmesi için eski sevgilisine baskı yapmaya devam etti. Baskılara dayanamayan Selçuk Ural, Hakan Ural'ı evlat olarak nüfusuna geçirdi. Selçuk Ural ve Hakan Ural, bir süre barış içinde yaşasalar da, zamanla birbirlerinden uzaklaştılar.

''ONUNLA EPEYDİR GÖRÜŞMÜYORUM''

Hakan Ural, bir röportajında babası için şu ifadeleri kullanmıştı:

Bilen biliyor, 19 yaşıma kadar baba falan görmüş biri değilim. O dönem ''Bu çocuk benden değil'' gibi şeyler bile yaşandı. Tabii DNA testi de yok. İnsanlar yaptıklarının vicdani muhakemesini zaten yapıyordur. Ama sonra birtakım şeylerin değişmediğini gördüm. Suni olarak sürdürmenin de manası yoktu. Onunla epeydir görüşmüyorum. Allah sağlık sıhhat versin. Herhangi bir sorunum da yok.

''İHALEYE GİRİP ALMIŞIZ SANKİ''

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'dan soyadını alacağını söylemiş, Hakan Ural ise ''Olacak iş değil. İhaleye girip almışız gibi sanki!'' yanıtını vermişti.

''ONDAN BİR BEKLENTİM YOK''

2016 yılında vefat eden Ceyhan Cem'in cenazesine, Selçuk Ural'ın gelmemesi dikkat çekmişti. Hakan Ural, babasının cenazeye gelmemesine ''Babam annemin cenazesinde yoktu. Ondan bir beklentim yok. Konuşmak da istemiyorum'' yorumunu yapmıştı.

SELÇUK URAL KİMDİR?

Selçuk Ural, 31 Ocak 1945 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan şarkıcının tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Selçuk Ural, yakışıklılığı ve sesiyle bir dönemin ünlü şarkıcıları arasında yer alıyordu. Selçuk Ural'ın; Dertlerimi Zincir Yaptım, Sevdalıyım, Yıllar Sonra ve Hayretler İçindeyim gibi birçok albümü bulunuyor.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hakan Ural, Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Ayakkabı boyacılığı, elektrikçilik gibi birçok işte çalışan Hakan Ural, 16 yaşında keşfedildi ve mankenlik yapmaya başladı. Yeşilçam'dan teklifler alan yıldızz, eğitimi için ABD'ye gitmek zorunda kaldı.

19 yaşında Sibel Can ile evlenen Ural'ın, bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Hakan Ural ve Sibel Can, olaylı bir boşanma süreci yaşadı. Hakan ural, Sibel Can'a şiddet uyguladığını itiraf etti.

Harika Avcı, Banu Alkan gibi birçok güçlü isimle kamera karşısına geçen Hakan ural, bir dönem emlakçılıkla uğraştı.

Sunucu ve yorumcu Hakan Ural, 1999 yılında sahte çürük raporu aldığı için 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ural, cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra Van'da askerlik yapmıştı.

Sayısız dizi ve filmde rol alan Hakan Ural; Aramızda Kalmasın, Gel Konuşalım, Survivor Panorama ve Neler Oluyor Hayatta gibi programlarda sunuculuk yaptı.



