Hande Erçel'den üst üste gayrimenkul yatırımı! 200 milyon liralık ev iddiası

Hande Erçel özel hayatıyla gündemden düşmezken oyuncunun yatırımlar yaptığı da konuşuluyor. Yeni aşka yelken açtığı gündeme gelen Erçel'in önce Riva'dan ev aldığı söylendi. Şimdi ise Erçel 200 milyon liralık yurt dışı yatırımı yaptı.

Hande Erçel'den üst üste gayrimenkul yatırımı! 200 milyon liralık ev iddiası

Hakan Sabancı ile ayrılan Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başladı. İkilinin birlikte Londra'ya gittiği iddia edilmişti. Hande Erçel'in aşk hayatıyla paralel olarak yatırımları da gündemde.

Gel Konuşalım programında güzel oyuncu Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilen ünlü oyuncunun, bir reklam çekimi için 30 milyon lira aldığı iddia edildi.

Programın sunucularından Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde aynı programda Hande Erçel'in Riva'dan da ev aldığı iddia edilmişti. Ece Erken "Riva'dan 2 milyon dolara bir ev satın aldı" demişti.

Hande Erçel yatırım
