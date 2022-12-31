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Selçuk Yöntem kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk-ı Memnu ile bir döneme damga vurmuştu! Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci O Ses sahnesinde!

31.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Yöntem, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Adnan karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Selin Şekerci ile düet yapacak. Peki Selçuk Yöntem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in hayatı...

Selçuk Yöntem kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk-ı Memnu ile bir döneme damga vurmuştu! Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci O Ses sahnesinde!

Selçuk Yöntem, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ile Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşmıştı. İşte Selçuk Yöntem'in hayatı ve biyografisi...

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SELÇUK YÖNETEM KİMDİR?

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Selçuk Yöntem 1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in "Ay Işığında Şamata" isimli oyununu yönetti. 1986-1987 tiyatro sezonunda "Dört Mevsim" isimli oyun ile "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülünü, 1988-1989 tiyatro sezonunda "Peynirli Yumurta" isimli oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul'daki rolü ile "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Yöntem TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.

Birçok dizi ve sinema projesine imza atan Yöntem, "C Blok" isimli film ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Bir zamanlara damga vuran "Deli Yürek" dizisinde "Bozo" tiplemesinin ardından Yöntem, 2003'te Kurtlar Vadisi dizisinde "Aslan Akbey" rolünü canlandırdı.

2008'de Aşk-ı Memnu dizisindeki "Adnan Ziyagil" karakteri ile ekranlarda yerini alan Yöntem 400'ü aşkın bölüm sunduğu "Büyük Risk" isimli bilgi yarışmasına Star TV'de başlamış ve Show TV'de devam etmiştir. 2013'te ise ATV'de yayınlanan "Bugünün Saraylısı" isimli dizide "Ata Katipoğlu rolünü oynadı. Ünlü isim Yöntem, "Kim Milyoner Olmak İster?" programının 4. sezon sunuculuğunu da yaptı.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU SELÇUK YÖNTEM'İN DİZİLERİ

1984 - Ellis Adası
1993 - Süper Baba Celal
1994 - Şehnaz Tango
1998 - Ateş Dansı (Nuri)
2002 - Deli Yürek (Bozo)
1998 - Çiçeği Büyütmek
1998 - Sıcak Saatler (Süleyman Uslu)
1999 - Çatısız Kadınlar (Ahmet)
1999 - Kimsecikler
2000 - Taksim-İstanbul
2000 - Üzgünüm Leyla (Taksi Şoförü Orhan)
2000 - Şaşı Felek Çıkmazı (Hilmi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (Aslan Akbey)
2004 - 24 Saat (Başkomiser Ahmet)
2004 - Çalınan Ceset (Ahmet)
2005 - Rüzgarlı Bahçe (Çınar)
2006 - Kız Babası (Rıza Kılıç)
2006 - Kuşdili (Şükrü)
2007 - Sardunya Sokağı (İrfan)
2007 - Kuzey Rüzgarı (Aziz)
2008 - Alia (Emniyet Müdürü)
2008 - Aşk-ı Memnu (Adnan Ziyagil)
2011 - Mazi Kalbimde Yaradır (Rauf Bey)
2012 - Uçurum (Arif)
2013 - Bugünün Saraylısı (Ata)
2015 - Güneşin Kızları (Konuk Oyuncu)
2014-2017 - Kim Milyoner Olmak İster? (Sunucu)
2017-2018 - Milyonluk Resim (Sunucu)
2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fedailerin Gerçek Lideri)

SELÇUK YÖNTEEM'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1991 - Suyun Öte Yanı
1993 - Yaz Yağmuru
1993 - C-Blok (Selim)
1996 - 80. Adım
1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında
1998 - Kaçıklık Diploması (Murat)
1999 - Figüran (Sırrı) Televizyon filmi
2000 - Şarkıcı (Doktor)
2000 - Acı Gönül
2001 - Deli Yürek Boomerang Cehennemi (Bozo)
2005 - Banyo (Adnan)
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Kadir Zebari)
2008 - Devrim Arabaları (Latif)
2008 - Gölgesizler (Muhtar)
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Girdap (Yaşar Bey)
2009 - Suluboya Seslendirme)
2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Celal Tan)
2017 - The Ottoman Lieutenant (Melih Paşa)

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