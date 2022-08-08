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Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Aleyna Tilki yanıtı: Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?

08.08.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harbiye’de konser veren usta sanatçı Selda Bağcan, sahneye Aleyna Tilki’yi çıkarmış ve övgüler yağdırmıştı. Şarkıcı Gökhan Türkmen de bunun üzerine Instagram hesabından; "Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" sözleriyle Bağcan'a tepki göstermişti. Türkmen'in ardından sessizliğini bozan Selda Bağcan ise meslektaşına sert çıktı. Bağcan "Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" dedi.

Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Aleyna Tilki yanıtı: Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?

Geçen hafta Harbiye Açıkhava'da hayranları ile bir araya gelen Selda Bağcan'ı dinlemeye gelenler arasında genç popçu Aleyna Tilki de yer almıştı. Bağcan, Aleyna Tilki'yi sahneye davet etmiş ve ikili birlikte düet yapmıştı.

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TİLKİ'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Selda Bağcan, Harbiye konserinde Aleyna Tilki için, "Bostancı'da ki konserden sonra bu ikinci buluşmamız. Aleyna'yı çok taktir ediyorum. Bir kere çok çalışkan, dağları deviriyor. Amerika'ya gitti orada bağlantıları var. Yaşlanınca inşallah sende benim gibi olursun” demişti. Usta sanatçıdan övgü dolu sözler duyan Tilki, "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" demişti.

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TÜRKMEN, BAĞCAN'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk eden Selda Bağcan'a tepki göstermişti. Türkmen, yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

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"Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese"

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SELDA BAĞCAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sessizliğini bozan usta sanatçı Selda Bağcan ise Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuştu ve Türkmen'e tepki gösterdi. Bağcan, Gökhan Türkmen'e şu sözlerle yanıt verdi:

"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklâm yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de... Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Gökhan Türkmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gökhan Türkmen haklı. Selda Bağcan Ve Aleyna Tilki birbirine ne kadar uzak iki insan. Aleyne Tilki sanatından çok vücudunu sergileyen görüntülerle gündemde olan bi kişi. Selda Bağcan'a yakışmadı hiç.
Bu millet neden hep birbirrini elestirme yarisinda, hosuna gitmediyse bir saniyede saga kaydirip gec. oturup bide yorum yazmis
Adam haklı

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