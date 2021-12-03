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Selde kaybolan futbolcu için Karabük'te gıyabi cenaze namazı

03.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selde kaybolan futbolcu için Karabük'te gıyabi cenaze namazı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde sulara kapılarak kaybolan amatör futbolcu Eray Çelebi için memleketi Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 26 yaşındaki amatör futbolcu Çelebi'nin babası Şakir Çelebi, Beşbinevler Merkez Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından Çelebi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Çelebi'nin daha önce kadrosunda yer aldığı Karabük Bahçelievlerspor'un oyuncuları da cami avlusuna, "Seni yaşatacak neler var neler Eray Çelebi" yazılı pankart astı.

Gıyabi cenaze namazına, Çelebi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri ile futbolcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Baba Şakir Çelebi, gazetecilere, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'tan bu yana oğlunun bulunamadığını belirterek, "Biz de gıyabi cenaze namazı düşündük. Allah razı olsun gıyabi cenaze namaz kılındı. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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