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Selden etkilenen Balıklıgöl'deki balıklar "güvenli bölgede"

16.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Sait Kılıç, "Bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak." dedi.

Kılıç, AA muhabirine, Balıklıgöl'ü anlık olarak herhangi bir olaya karşı sürekli takip ettiklerini söyledi.

Balıkların sağlığı, Balıklıgöl'ün durumuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, "Maalesef dünkü sel felaketiyle birlikte Topdağı'ndan, mağaralar bölgesinden, üstüne üstlük de diğer kanalın taşmasıyla birlikte Balıklıgöl'ü 1-1,5 metre yüksekliğinde su kapladı. Gelen çamur yükü Balıklıgöl'ü kirletti. Balıklarda stres ortamı oluştuğu için şu anda balıklar göl içindeki çeşitli mağaracıklara geçmiş durumdalar. Bizim stok havuz dediğimiz havuzlarda şu anda balıklar bulunuyor ama onların yüzeye çıkması zaman alır." dedi.

Balıklıgöl'de şu anda oksijen miktarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu ve gölün 24 saat havalandırıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortamlara çekilirler. Şu anda balıklar güvenli ortamlarına çekilmiş vaziyetteler, zamanla ortaya çıkacaklar. Tabi selle kanallara geçmiş olan balık türleri olacak, onlar da kanallarına geri dönerler."

HAYATİ ENGEL YOK

Balıklıgöl'ün içindeki balıkların sazan familyasına mensup balıklar olduğunu, kirlilik dayanımlarının yüksek olduğunu dile getiren Kılıç, bu tür bulanıklıkların balıklar için hayati tehlike teşkil etmediğini kaydetti.

Bu tür durumun depremde de meydana geldiğini, yaklaşık 10 gün sonra bütün balıkların ortaya çıktığını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Çamur yükü depremde de meydana gelmişti. Bunda da bir hafta 10 güne kadar herhangi bir sıkıntı olmazsa normale döner diye düşünüyoruz. Her an bu olayın başındayız ekiple birlikte. Yaklaşık 10 kişiden oluşan teknik ekibiz. Burada hem anlık olarak sahada takip ediyoruz hem laboratuvar ortamında analizlerini yapıyoruz hem de görüntü açısından olumsuzlukları takip altında tutuyoruz. Depremde de aynısı olmuştu bir ay önce onda da söylemiştik. Herkes dedi ki 'balıklar kayboldu, yok oldu, gittiler' ama o stres ortamı bittikten sonra bulanıklık açıldıktan sonra herkes balıkları görmeye başladı. Aynı şekilde bu süreç bir hafta 10 gün, 15 gün sürecek o zaman yine görürüz inşallah o güzel günleri birlikte. Havalar açılınca da güneş ortaya çıkınca görünümleri daha fazla ortaya çıkacak."

Balıklıgölü görmek için bölgeye gelen vatandaşlardan Mahmut Durgun da önceki gün akşamdan başlayan yağmurun sel oluşmasına sebep olduğunu hatırlattı.

Şanlıurfa'da bugüne kadar böyle bir yağmur görmediklerine dikkati çeken Durgun, "Burada çok can kaybımız oldu, maddi anlamda birçok araba zarar gördü, otoparklar su altında kaldı. Alt geçitlerimiz su altında kaldı, insanlarımız zarar gördü, canımız yandı. Bu depremin üzerine bu sel felaketinin gelmesi tabi ki insanları daha çok üzdü, psikolojik olarak etkilendiler hepsi. Burada da Balıklıgöl dün burası tamamen su altındaymış. Biz de merak ettik, bugün gelip Balıklıgöl'ü görelim, balıklarımıza bakalım dedik. Elhamdülillah balıklarımız yaşıyor." dedi.

YEM ATINCA BALIKLAR GÖRÜNÜYOR

Öte yandan Şanlıurfa Doğa Kuruma ve Milli Parklar ekipleri de Balıklıgöl'de incelemelerde bulundu, analiz için sudan numuneler aldı.

Selle taşınan çöpler sudan temizlenirken, Balıklıgölün'ün yanındaki kanala vatandaşların yem atması sonucu balıkların yüzeye çıktığı da görüldü.

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balık Harran Üniversitesi Şanlıurfa Balıklıgöl sel felaketi

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