Selden etkilenen Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz arzı için ilk adım atıldı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmaların başladığı bildirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla alt yapı yatırımlarının ele alındığı bir koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalara başlanmasına yönelik karar alındı. Doğal gaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve bölgede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Kargaz AŞ'nin Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi.

Kargaz AŞ bölgede şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarıyla koordinasyon halinde hareket ederek çalışmaları yürütecek.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık." ifadesini kullandı.

