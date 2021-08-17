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Selden kurtulan Ayşe Başol, korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı:

17.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kimse o anı anlatamaz. Sel gelince ev gidiyor sandık. Muhtarı aradık, 'Dışarıya çıkın.' dedi, çıkamadık" - "Çok korktum, evde eşim de yoktu. Hemen evdeki yaşlıları kaldırdım, 'Kalkın sele gidiyoruz.' dedim ama nereye gideceksin? Zaten hastalardı"

İBRAHİM YOZOĞLU - Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle selden kurtulan Ayşe Başol, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Recep ve Ayşe Başol çiftine ait müstakil evin bodrum katını sel nedeniyle su bastı. İşte çalışan eşinin olmadığı sırada hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle evde mahsur kalan Başol, suların yükselmesiyle büyük korku yaşadı.

Evde çaresizce selin etkisini yitirmesini bekleyen Başol ve ailesi, can kaybı olmamasına şükrediyor.

Selde bazı eşyaları ile bahçe ve seralarındaki ürünleri kaybeden ailenin arıları telef oldu.

- "Sel gelince ev gidiyor sandık"

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşlarıyla AA muhabiriyle paylaşan Ayşe Başol, selin aniden geldiğini belirterek, "Evde hasta ve bakıma muhtaç yaşlılar da olduğu için çok korktum. Kimse o anı anlatamaz. Sel gelince ev gidiyor sandık. Muhtarı aradık, 'Dışarıya çıkın.' dedi, çıkamadık. Her yerimiz battı." dedi.

Evin bahçesine baktığında suların gittikçe yükseldiğini gördüğünü dile getiren Başol, yukarı taraftan hızla gelen selin odun parçalarını götürmeye başladığını, o an çok korktuğunu söyledi.

Eşinin gece evde olmadığını, ne yapacağını bilemediğini ifade eden Başol, "Çok korktum, evde eşim de yoktu. Hemen evdeki yaşlıları kaldırdım, 'Kalkın sele gidiyoruz.' dedim ama nereye gideceksin? Zaten hastalardı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, alt kattaki her şeyimiz, bahçemiz gitti. Arılarımız telef oldu." diye konuştu.

Eşi konuşurken gözyaşı döken orman işçisi Recep Başol da sel anında evde olmadığını, ailesi için büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Köyde sel felaketi yaşandığını öğrenince şoke olduğunu, devletin hemen yardıma koştuğunu anlatan Başol, "Devletimiz sağ olsun, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu bir felaket, Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

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