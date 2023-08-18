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  4. Selen Görgüzel bebeğini emziren arkadaşını görünce dayanamadı! Kendine de süt aldı

Selen Görgüzel bebeğini emziren arkadaşını görünce dayanamadı! Kendine de süt aldı

18.08.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmeye başlayan Selen Görgüzel son olarak elinde sütle görüntülendi. Bebeğini emziren arkadaşından kendisine de süt alan isim yine gündem olmayı başardı.

Oyuncu Selen Görgüzel, yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Hamdi Alkan'ın eski karısı yeni bir olayla yine adından söz ettirdi. Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Elindeki pet şişeyle dikkat çeken şarkıcı şişenin içindekinin anne sütü olduğunu açıkladı.

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"ENFEKSİYONA İYİ GELİYOR"

Şarkıcı, "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" dedi. (SnobMagazin)

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Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi

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