Selen Görgüzel çıktığı programda ekrana Hamdi Alkan'la fotoğrafları gelince rahatsız oldu! "Görmek istemiyorum"

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği 2022'de bitmişti. Selen Görgüzel boşanma sonrası gerek iddialı pozları gerekse yaptırdığı ilginç estetik işlemlerle adından söz ettirdi.

Son olarak Selen Görgüzel, İlker Koç ve Yasemin Bozkurt ile Bilmedikleriniz programına konuk oldu. Burada konu eski kocasına gelince Selen Görgüzel rahatsızlığını dile getirdi.

Selen Görgüzel konuşurken ekrana Hamdi Alkan ile kareleri gelince de rahatsız oldu. "Hamdi Alkan hakkında konuşmak istemiyorum. Her röportajımda sorulması beni sıkıyor. ‘Hamdi Alkan’ın eski karısı’ diye anılmaktan nefret ediyorum" diyen şarkıcı şu tepkiyi verdi:

"REJİDEN RİCA EDECEĞİM"

"Rejiden bir şey rica edeceğim şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz lütfen. Ben Hamdi ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum çok sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Ben bir bireyim."

Selen Görgüzel konuşmasının devamında "Kimseyle anılmak istemiyorum ben işimle yaptıklarımla Selen olarak konuşulmak istiyorum" dedi.