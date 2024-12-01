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Selen Görgüzel Hamdi Alkan'ın '1 milyon TL' açıklamasına sessiz kalmadı! "Enflasyonun düşmesini bekliyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 14:20
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Selen Görgüzel ile 2022'de boşanan Hamdi Alkan, kısa bir süre önce "Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek boşanma sözleşmesinde imza altına aldıklarını söylemişti. Selen Görgüzel eski kocasının sözlerine imalı bir yanıt verdi.

Selen Görgüzel Hamdi Alkan'ın '1 milyon TL' açıklamasına sessiz kalmadı! "Enflasyonun düşmesini bekliyorum"

Ayrılık sonrası insanlarının birbirlerine karşı öfke ile yaptıkları açıklamalar ve haberlerin sosyal mecralarda ömür boyu kaldığına söyleyen Hamdi Alkan, bu tarz durumun önüne geçmek için boşanma sözleşmesine ekledikleri maddeyi açıklamıştı.

Alkan Selen Görgüzel ile boşanmalarına dair"İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" demişti.

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan'ın boşanma sözleşmesinde imza altına aldıkları ceza maddesini açıklaması ve bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"PROTOKOLÜMÜZE BÖYLE BİR MADDE KOYDURDU"

Habertürk'ün haberine göre; Selen Görgüzel, konuyla ilgili "Enflasyonun düşmesini bekliyorum. O da konuşabilir, ben para istemeyeceğim. Protokolümüze beyefendi böyle bir madde koydurdu. Ben de hiç sorgulamadan imzaladım" ifadelerini kullandı.

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"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ KONUŞSUN"

Selen Görgüzel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Konuşulacak bir durum varsa o da konuşsun. Ben ondan para istemiyorum. O da müsaade ederse ben de konuşayım. Şaka bir yana 1 milyon TL'nin artık değeri yok, olay para değil. Biten, bitmiştir isteyen istediğini konuşsun.

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Selen Görgüzel
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