Selen Görgüzel'in anne sütünü sağıp içmesine Gani Müjde'den olay tepki

"Hamdi Alkan'ı sürekli aldattım" cümleleri ile gündeme gelen Selen Görgüzel yine olay olmayı başardı. Nişantaşı'nda elinde pet şişe elen gezen Görgüzel elindeki şişede ne olduğunu söyleyince şoke etti.

Görgüzel, dinç kalmak için “arkadaşından sağdığı anne sütünü” içtiğini söyledi. Selen Görgüzel'in arkadaşından sağdığı anne sütünü içmesine ise Gani Müjde'den olay yaratan bir açıklama geldi.

Gani Müjde, insan dışkısında da bolca kalsiyum bulunduğunu söyleyerek Selen Görgüzel'i hedef aldı.

Selen Görgüzel ise Gani Müjde'ye tepkisiz kalmadı ve "Belli ki denemiş afiyet olsun" diyerek lafını esirgemedi.

Selen Görgüzel'in açıklaması sosyal medyada da tepki gördü.



