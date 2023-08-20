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Selen Görgüzel'in anne sütünü sağıp içmesine Gani Müjde'den olay tepki

20.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel son olarak arkadaşından sağdığı sütü içerken görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken şarkıcıya en büyük tepki ise Gani Müjde'den geldi.

"Hamdi Alkan'ı sürekli aldattım" cümleleri ile gündeme gelen Selen Görgüzel yine olay olmayı başardı. Nişantaşı'nda elinde pet şişe elen gezen Görgüzel elindeki şişede ne olduğunu söyleyince şoke etti.

Görgüzel, dinç kalmak için “arkadaşından sağdığı anne sütünü” içtiğini söyledi. Selen Görgüzel'in arkadaşından sağdığı anne sütünü içmesine ise Gani Müjde'den olay yaratan bir açıklama geldi.

Emziren arkadaşının sütünü sağıp... Emziren arkadaşının sütünü sağıp...

Gani Müjde, insan dışkısında da bolca kalsiyum bulunduğunu söyleyerek Selen Görgüzel'i hedef aldı.

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Selen Görgüzel ise Gani Müjde'ye tepkisiz kalmadı ve "Belli ki denemiş afiyet olsun" diyerek lafını esirgemedi.

Selen Görgüzel'in açıklaması sosyal medyada da tepki gördü.


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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi

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