Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmacıyla dans etti! Eteğinin açılmasını umursamadı

Hamdi Alkan ile apar topar boşanan Selen Görgüzel hem bikinili pozlarıyla hem de boşanma sonrası sünnet derisinden yaptırdığı cilt bakımıyla gündem olmuştu. Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşıp sonra da silen şarkıcı ve oyuncu dansıyla adından söz ettirdi.

Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde kurtlarını döktü.

Görgüzel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesinin altına iddialara göre iç çamaşırı giymemişti. Dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmeyen Görgüzel gündeme bomba gibi düştü.

Selen Görgüzel'in bu iddialı ve cesur dansını görenlerin bazıları "Boşandıktan sonra açıldı" derken bazıları da "O hep cesurdu" yorumlarında bulundu.

