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  4. Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmacıyla dans etti! Eteğinin açılmasını umursamadı

Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmacıyla dans etti! Eteğinin açılmasını umursamadı

01.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde dans etti. Kasığına kadar yırtmacıyla rahat hareketlere imza atan oyuncu ve şarkıcı sosyal medyanın gündemindeydi! Kimi "Boşandıktan sonra açıldı" derken kimi "O hep cesurdu" yorumlarında bulundu.

Hamdi Alkan ile apar topar boşanan Selen Görgüzel hem bikinili pozlarıyla hem de boşanma sonrası sünnet derisinden yaptırdığı cilt bakımıyla gündem olmuştu. Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşıp sonra da silen şarkıcı ve oyuncu dansıyla adından söz ettirdi.

Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde kurtlarını döktü.

Görgüzel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesinin altına iddialara göre iç çamaşırı giymemişti. Dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmeyen Görgüzel gündeme bomba gibi düştü.

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Selen Görgüzel'in bu iddialı ve cesur dansını görenlerin bazıları "Boşandıktan sonra açıldı" derken bazıları da "O hep cesurdu" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel hamdi
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