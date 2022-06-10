Selen Görgüzel sere serpe poz verdi! "Bu fotoğrafı silin olmamış"

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Selen Görgüzel tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz günlerde kötü yorumlara dair konuşan Selen Görgüzel "Öyle ağır şeyler yazıyorsunuz ki yapmayın benim de canım yanıyor. Eleştiriye her zaman açığım ama hakaret etmeyin" demişti.

Siyah bikinisiyle sere serpe uzanan şarkıcı gündeme bomba gibi düştü. Selen Görgüzel'in "O zaman yaz başlayabilir" notuyla paylaştığı fotoğrafta elini bikini altının olduğu kısımda tutmasına yorumlar yağdı.

"O el neden orada?" yorumlarının yanında Selen Görgüzel'e "Bu fotoğrafı silin olmamış" yorumları da geldi.





