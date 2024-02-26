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Selen Görgüzel yıllar önce sette uğradığı tacizi anlattı! Akıllara Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur'un şoke eden sözleri geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 07:37
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Son dönemde sperm ile cilt bakım açıklamasıyla gündeme gelen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yıllar önce dizi setinde uğradığı tacize dair konuştu. Selen Görgüzel'i taciz eden isimlerden birinin Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur olduğu iddia edildi.

Selen Görgüzel yıllar önce sette uğradığı tacizi anlattı! Akıllara Çocuklar Duymasın'daki Ferdi Akarnur'un şoke eden sözleri geldi

Ece Erken ve Işıl Donat'ın programına katılan Selen Görgüzel, Erken'den gelen "hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "evet" yanıtı verdi.

Bir dizi setinde tacize uğradığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu." ifadelerini kullandı.

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ZORAKİ BAŞKAN DİZİSİNDE TACİZ

Görgüzel 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Zoraki Başkan" dizisinde "Burcu" karakterine hayat vermişti. 12 Nisan 2009 tarihinde Blog Milliyet'e açıklama yapan Görgüzel "Bir ay önce gittiğim Sinop'taki 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içki içmem konusunda ısrar etti. Ben de istemediğimi söyleyip odama çıktım. Bunlar yetmiyormuş gibi kapıyı açmamı istedi. Tartıştık, bana çirkin hareketlerde bulundu" açıklamasında bulunmuştu.

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Devamında da 'Tekrar odama telefon açıp dizide işimin bittiğini söyledi. Bunlar yetmiyormuş gibi aynı dizide oynadığım arkadaşım Ferdi Akarnur da taciz edip göğüslerimi elleyip dudaklarımı öpmeye çalıştı. Bulunduğu dizi setinde bu olaylara başta Emel Müftüoğlu ve diğer arkadaşlarım şahittir" demiş.

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"İSTEDİM AMA VERMEDİ" YANITI

Çocuklar Duymasın'da rol alan Ferdi Akarnur'dan bahsettiği iddia edilen Görgüzel gündeme bomba gibi düştü.

Selen Görgüzel'i taciz ettiği öne sürülen dizi oyuncusu Ferdi Akarnur'un, "Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi" sözleri o dönem şaşkınlık yaratmıştı.

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