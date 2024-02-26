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  4. Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak? Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... "Tekme, yumruk..."

Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak? Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... "Tekme, yumruk..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 07:12
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Survivor Sema ve Pınar arasındaki gerilim büyüdü büyüdü ve bir gece yarısı patladı. Sema ve Pınar adada birbirine girdi. Sema'nın gözünün altındaki morluk dikkat çekerken Pınar'ın ne halde olduğu da merak edildi. Herkes aynı soruyu sordu: Sema diskalifiye mi oldu ve Pınar diskalifiye olacak mı?

Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak? Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... "Tekme, yumruk..."

Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak? Yaşanan görüntülerden sonra herkesin en merak ettiği soru bu... Survivor'da Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı. Bu kavganın gerilimi büyüdü ve bir gece yarısı ortalık karıştı.

Sema'nın Pınar'ı ayağıyla tekmelemesi sonrası ortalık karıştı, fragmanda gösterilen görüntüler ağızları açık bıraktı.

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Konsey'de ise Sema'nın gözündeki morluk dikkat çekerken Pınar ise ne durumda gösterilmedi.

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Nefise konseyde "Pınar sanıp hepimize tekme yumruk savruldu" dedi. Atakan ise "Ağır bir tahrik vardı Pınar'a" dedi.

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Acun Ilıcalı ise Sema'ya "Biz yaşadıklarımıza şok geçirdik" dedi.

Sosyal medyada da Pınar'ın ağır tahrikte bulunduğunu konuşulurken Sema'ya uzun süredir yapılan zorbalığın bir noktada patladığı söylendi. Seyirciler Pınar ve Sema olarak ikiye bölündü.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sema Aydemir Pınar
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