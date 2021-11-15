Selena dizisinin Müstesna'sı Parla Şenol, son haliyle şaşkına çevirdi!

2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde canlandırdığı Müstesna karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Parla Şenol, değişimiyle şaşırttı.

65 yaşındaki usta oyuncu Parla Şenol, Instagram hesabından paylaştığı karelerle sık sık dikkatleri üzerine topluyor.

1961 yılında başladığı oyunculuk kariyerini hala sürdüren Şenol'un değişimi, görenleri şaşırtıyor.

PARLA ŞENOL KİMDİR?

Parla Şenol, 7 Mayıs 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alan Şenol, uzun yıllar bale ile ilgilendi. Piyano eğitimi de bulunan Şenol, o yıllarda düzenlenen bir yarışmada, 'Çocuk Artistler' kategorisinde birinci seçildi.

5 yaşında sinemaya başlayan oyuncu, sayısız dizi ve filmde rol aldı. Şarkıcılık tecrübesi de bulunan yıldız, 45'lik plaklar çıkardı. Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilen Şenol, bir dönem turist rehberliği yaparak geçindi. Şenol, 2000 yılında ekranlara dönüş yaptı. Bir çocuk annesi Parla Şenol, en son Sen Çal Kapımı dizisiyle kamera karşısına geçmişti.



