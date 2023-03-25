Selena Gomez'den eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek! Önce takibe aldı sonra açıklama yaptı!

Selena Gomez bir dönem meslektaşı Justin Bieber ile aşk yaşamıştı. Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, Selana Gomez'in fanları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Gomez, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Hailey Bieber, arkadaşları Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte Selena Gomez'e siber zorbalık yaptığı iddialarının hemen ardından sosyal medyada lince uğramıştı. Hailey Bieber bu olaydan sonra Instagram'da 2 milyona yakın takipçi kaybetti.

Hailey Bieber'a gelen eleştiriler halen kesilmedi. Şarkıcı Selan Gomez eski sevgilisinin eşini takibe aldı ve destek paylaşımında bulundu.

"TÜM OLANLARIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan Selena Gomez, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” sözlerine yer verdi.



