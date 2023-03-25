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Selena Gomez'den eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek! Önce takibe aldı sonra açıklama yaptı!

25.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'in hayranları, eski sevgilisinin eşi Haliey Bieber'ı kötü yorum yağmuruna tuttu. Selena Gomez, bu durum sonrası Hailey Bieber'ı sosyal medya hesabından takibe alarak destek açıklamasında bulundu.

Selena Gomez'den eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek! Önce takibe aldı sonra açıklama yaptı!

Selena Gomez bir dönem meslektaşı Justin Bieber ile aşk yaşamıştı. Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, Selana Gomez'in fanları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Gomez, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

selena gomez justin bieber

Hailey Bieber, arkadaşları Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte Selena Gomez'e siber zorbalık yaptığı iddialarının hemen ardından sosyal medyada lince uğramıştı. Hailey Bieber bu olaydan sonra Instagram'da 2 milyona yakın takipçi kaybetti.

justin bieber hailey bieber

Hailey Bieber'a gelen eleştiriler halen kesilmedi. Şarkıcı Selan Gomez eski sevgilisinin eşini takibe aldı ve destek paylaşımında bulundu.

hailey bieber

"TÜM OLANLARIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan Selena Gomez, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” sözlerine yer verdi.

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