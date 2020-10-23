Selena Gomez'den mesajlı dönüş! Zayıflığı dikkat çekti

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, üç haftalık bir aranın ardından Instagram'a geri döndü. 28 yaşındaki Gomez, en son 2 Ekim'de bir klibini, 194 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. Ondan sonra bir süre paylaşım yapmayan Gomez, dün ABD seçimlerinde herkesi oy vermeye çağıran bir paylaşımla geri döndü.

Takipçilerini de oy vermeye çağıran Gomez, kendisinin bu görevini tamamladığını belirtmek için 'I Voted' (Oy Verdim) yazan rozetini de taktı.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selana Gomez'in kilo verdiği dikkat çekti.

