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Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

03.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kilo aldığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren ABD'li yıldız Selena Gomez, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gomez'in ev halini beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

30 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Selena Gomez'in makyajsız hali sosyal medyada tartışma yarattı.

370 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaşan Selena Gomez'e övgü dolu yorumlar yapıldı.

Selena Gomez'in makyajsız pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Bazı kullanıcılar ise Selena Gomez'in abartıldığını ve sıradan bir görüntüye sahip olduğunu savundu.

Bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı söylenen Selena Gomez, son haline gelen eleştirileri umursamadığını söylemişti.

Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

Bir dönem Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşayan Selena Gomez, kalbinin kapılarını yine bir müzisyene açtı.

Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

Selena Gomez, bir süredir Drew Taggart ile aşk yaşıyor.

Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

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