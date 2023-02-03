Selena Gomez'in makyajsız pozu tartışma yarattı! Beğenen de oldu eleştiren de

30 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Selena Gomez'in makyajsız hali sosyal medyada tartışma yarattı.

370 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaşan Selena Gomez'e övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise Selena Gomez'in abartıldığını ve sıradan bir görüntüye sahip olduğunu savundu.

Bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı söylenen Selena Gomez, son haline gelen eleştirileri umursamadığını söylemişti.

Bir dönem Justin Bieber ile fırtınalı bir aşk yaşayan Selena Gomez, kalbinin kapılarını yine bir müzisyene açtı.

Selena Gomez, bir süredir Drew Taggart ile aşk yaşıyor.





