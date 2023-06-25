Dua Lipa beyaz sütyeniyle poz verdi! Görenler "Giymesen de olurmuş" dedi

Şarkıcı Dua Lipa, İtalyan moda devi Versace ile iş birliği yaparak oluşturduğu mayo koleksiyonunu oldukça cesur pozlarla tanıtmıştı. Son dönemde Rita Ora'nın eski aşkıyla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Lipa kıvrımlarını sergilemekten çekinmiyor.

Son olarak gömleğinin içine beyaz sütyen giyen Dua Lipa meme uçlarının görünmesini pek de umursamadı.

"Bana ulaşmak istersen beni ara" notuyla pozlarını paylaşan Lipa'ya hayranlarından beğeni yağarken bazı hayranlarından ise "Sütyeni giymesen de olurmuş" yorumları geldi.

KARIN KASLARININ SIRRI

Lipa, ünlü karın kasları için core egzersizlerinden yardım alıyor. Lipa bir açıklamasında “Bicycle crunch/bisiklet mekiği gibi karnın farklı bölgelerini çalıştıran mekik çeşitleri bu konuda çok iyi. Sırtım acıyana kadar bacaklarımı kaldırıp indirmeyi de çok yapıyorum. En az favorim olsa da plank hareketi de sıkı karın kasları için en iyilerden biri" demişti.





