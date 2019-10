Selena Gomez'in yeni şarkısı olay oldu! Hailey Baldwin paylaşımıyla şoke etti

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, 'Lose You to Love Me' isimli yeni şarkısıyla ortalığı karıştırdı. Şarkının sözlerinin Justin Bieber'a gönderme olduğu söyleniyor.

Selena Gomez, sağlık sorunlarıyla geçirdiği bu yılın sonunda çıkardığı ilk solo single projesi için "İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle hayranlarına teşekkür etti.

Selena Gomez'in şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu şarkı son albümümden sonra hayatımda gerçekleşen olaylardan ilham aldı." demesi şarkının Justin Bieber ile ilgili olduğu iddialarını güçlendirdi.

7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve Jelena olarak markalaşan eski çiftin hayranları Selana'nın bu şarkı ile zehirli aşkına veda ettiğini, şarkınının isminin ve sözlerinin net bir mesaj olduğunu savundu.

HAILEY SİNİRLENDİ

Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, Selena Gomez'in şarkısını yayılmasının ardından sosyal medya hesabında Summer Walkers’ın 'I’ll Kill You' (Seni Öldürürüm) isimli şarkısının ekran görüntüsünü paylaşması ortalığı iyice karıştırdı.

21 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

"Çok kolaymış gibi iki ayda bizden vazgeçtin" sözleriyle gündem olan şarkının baştan sona iPhone 11 Pro çekilen klibi YouTube'da 24 saatte 21 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.