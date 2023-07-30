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Selena Gomez parti sonrası tatilde! Bikinisiyle poz verdi

30.07.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez, 31 yaşına bastı. Yeni yaşını büyük bir parti ile kutladıktan sonra güzel isim arkadaşlarıyla yat tatiline çıktı ve paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir dönem ara verdiği sosyal medyaya bir döndü pir döndü. 22 Temmuz'da 31 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton, Christina Aguilera gibi isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Gomez partiden sonra ise arkadaşlarıyla tatile çıktı.

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Selena Gomez hafta sonu arkadaşlarıyla yat gezisindeyken bol göğüs dekoltesini ve kıvrımlarını sergileyen minik pembe bikinisiyle pozlar verdi.

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Arkadaşları bir selfie için poz verirken, Rare Beauty kurucusu son gezisinde minimal makyaj yaparken doğal güzelliğini sergiledi.

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