Selena Gomez parti sonrası tatilde! Bikinisiyle poz verdi

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir dönem ara verdiği sosyal medyaya bir döndü pir döndü. 22 Temmuz'da 31 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton, Christina Aguilera gibi isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Gomez partiden sonra ise arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Selena Gomez hafta sonu arkadaşlarıyla yat gezisindeyken bol göğüs dekoltesini ve kıvrımlarını sergileyen minik pembe bikinisiyle pozlar verdi.



Arkadaşları bir selfie için poz verirken, Rare Beauty kurucusu son gezisinde minimal makyaj yaparken doğal güzelliğini sergiledi.





