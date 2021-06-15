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Selena Gomez: Ulaşması imkânsız güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

15.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluktan mustarip ünlü şarkıcı Selena Gomez, yaşadığı zorlukların kendisine ilham verdiğini söyledi.

Selena Gomez: Ulaşması imkânsız güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

ABD'li ünlü pop şarkıcısı Selena Gomez "imkânsız güzellik standartlarının" akıl sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Selena Gomez'in Rare Beauty isimli makyaj markası bulunuyor. Markanın internet sitesinde, "Selena Gomez'in yarattığı Rare Beauty gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarına karşı duruyor" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıcı bir yandan bipolar bozukluk ve kelebek hastalığıyla (lupus) boğuşurken diğer yandan da üçüncü albümü "Rare"in ismini taşıyan kendi güzellik markasını oluşturdu.

"BASKIYI ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİM"

Mirror'ın haberine göre Gomez esasen güzellik ve akıl sağlığına dair yapılan konuşmaların arasında "güçlü bir bağ" olduğunu keşfettiğini aktardı. Selena Gomez verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor, bu yüzden bu baskıyı ortadan kaldırmak ve tartışmayı değiştirmek için bir marka oluşturmak istedim. Rare Beauty'yle amacım bu gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum.

Selena Gomez internetin de kişinin huzurunu ve akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şarkıcıya göre sosyal medyaya belli dönemlerde ara vermek sağlıklı bir çözüm.


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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk Selena Gomez
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