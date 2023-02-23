Selena Gomez ünlü model Kylie Jenner'ı tahtından etti! O listede başa geçti

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine bulunan 25 yaşındaki ünlü model ve girişimci Kylie Jenner, Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetti.

Instagram'da 381 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, 1 milyonluk farkla Kylie Jenner'ı geçti. Böylelikle Selena Gomez 'Instagram'da en çok takip edilen kadın' unvanını geri aldı.

Selena Gomez'ın 6 yıl aradan sonra Kylie Jenner'ı geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ''Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu'' ve ''Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü'' gibi yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar Selena Gomez'in 'Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım' paylaşımından sonra takipçisinin arttığını savunarak, Gomez'i Bella Hadid üzerinden prim yapmakla suçladı.



