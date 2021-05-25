Selena Gomez ve Khalid, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasındaki görüşmeler sonucu Portekiz'in Porto kentine alınan Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler açıklandı.
Yapımcı Marshmello, milyonlarca kişinin izleyeceği finalde Selena Gomez ve Khalid isimlerinin sahnede olacağını duyurdu.
Final, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında Dragao Stadı'nda oynanacak.
İki İngiliz takımının finalde olduğu dev final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum