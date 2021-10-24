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Selena’nın kötü yengesi Aslı’nın değişimi görenleri hayrete uğrattı! İşte Selda Özbek'in rol aldığı diziler...

24.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Selena’ bütün karakteriyle meşhur olmuş bir gençlik dizisiydi. Sadece Sinem Kobal değil diğer karakterlerde fazlasıyla ilgi görüyordu. Dizinin kötüsü kızların yengesi Aslı Aykar’dı. Aslı Aykar’ı canlandıran Selda Özbek’in ise projeden sonra ortadan kaybolduğu sanıldı. Aslında ekrandaydı hem de bakın kiminle!

Selena’nın kötü yengesi Aslı’nın değişimi görenleri hayrete uğrattı! İşte Selda Özbek'in rol aldığı diziler...

Ailesini kaybetmiş ve amcalarının yanına taşınmış üç kız kardeşin hikayesini anlatan Selena dizisi bir dönem rüzgar gibi esti. Üç kız kardeşin kötü yengeleri Aslı ve en az onun kadar kötü olan kuzenleri Kıvılcım onlara kötülükler yaparken ortaya biri çıkarak kızların hayatını güzelleştirmeye başladı. Selena kurtarıcıydı ve özellikle çocukların çok ilgisini çekti. Ancak sadece o değil kötü karakterler Aslı ve Kıvılcım’da kötülüklerinin haricindeki sevimli tavırlarıyla dikkat çekti.

SELENA'NIN KÖTÜ KARAKTERİ ASLI'NIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

Aslı Aykar’ı canlandıran Selda Özbek bu büyük çıkışın ardından aynı popülerliği bir daha yakalayamadı. Aslında ekranlardan hiç uzak kalmayan Özbek, sırasıyla Yahşi Cazibe, Sihirli Annem, Nuri, Mihrap Yerinde, Baba Candır dizilerinde rol aldı.

Selena’nın kötü yengesi Aslı’nın değişimi görenleri hayrete uğrattı! İşte Selda Özbek'in rol aldığı diziler...

YILLAR SONRA AYNI PROJEDE YER ALDILAR!

Aslı Aykar’ın kocası Ekrem Amca idi. Selena dizisinde kızların naif amcası Ekrem’i Hakan Altıner canlandırıyordu. Ekran enerjileri çok sevilen Altıner ve Özbek yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. Selda Özbek’in bilinen son projesi olan Kimse Bilmez isimli dizide Selda Özbek, Meral Selvin karakterine hayat verdi. Meral Selvin dominant, akıllı ve gözü hep yükseklerde olan bir kadındı. Kocasını hiç beğenmezdi. Güzel tesadüf ise işte tam bu noktadaydı. Hakan Altıner dizide Selda Özbek’in yani Meral Selvin’in kocası İlhan Selvin’e hayat verdi. Karakterlerinin özellikleri ise bilenlere Selena dizisindeki çifti hatırlattı.

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