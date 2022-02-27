Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Gizem Güven gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisindeki Ozan rolüyle akıllara kazınan Serkan Şenalp 36 yaşında. 2020'de Esengül Yılmaz ile hayatını birleştiren Şenalp Instagram'da günlük hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SELENA'NIN OZAN'I SERKAN ŞENALP'İN SON HALİ

Selena dizisinde saf ve iyi kalpli çocuk Ozan rolüne hayat veren Şenalp şimdilerde daha farklı bir görünüme sahip.

Büyüyen ve zayıflayan Şenalp, eşi Esengül Yılmaz ile Instagram'dan sık sık gönderi paylaşıyor.

Düğün gününden resmini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşan ve eşi Esengül Yılmaz'ın Sevgililer Günü'nü kutlayan Şenalp, "Arkadaşım, dostum, sevgilim, her şeyim, her şey için teşekkürler" diye yazdı.

Şenalp'ın takipçileri gönderilerinin altına "Selena dizisinde kızların paylaşamadığı yakışıklı Ozan", "Aa Ozan", "Kıvılcım nefesini tutmaya başladı" tarzında yorumlarda bulundu.

Öte yandan bazı takipçileri espirili bir dille, "Selin nerde Selin" yorumlarını eksik etmedi.

SERKAN ŞENALP KİMDİR

2 Kasım 1985 İstanbul doğumlu 36 yaşındaki Serkan Şenalp 1,75 boyundadır.

Kocaeli Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesini tamamladı. 20

05'te yer aldığı Göz Ağrısı dizisi ile televizyon kariyeri başladı.

Babamın Günahları, Yüz Yüze, O Hayat Benim, Kızım Nerede gibi dizilerde yer aldı.



