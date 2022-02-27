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Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

27.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Selena dizisinde Serkan Şenalp, Kıvılcım'ın ve Selin'in aşık olduğu iyi kalpli Ozan rolüne hayat veriyordu. 2020'de dünya evine giren Serkan Şenalp'in son haline takipçileri, "Yakışıklı Ozan", "Aaa Ozan" tarzında yorumlarda bulundu.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Gizem Güven gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisindeki Ozan rolüyle akıllara kazınan Serkan Şenalp 36 yaşında. 2020'de Esengül Yılmaz ile hayatını birleştiren Şenalp Instagram'da günlük hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SELENA'NIN OZAN'I SERKAN ŞENALP'İN SON HALİ

Selena dizisinde saf ve iyi kalpli çocuk Ozan rolüne hayat veren Şenalp şimdilerde daha farklı bir görünüme sahip.

Büyüyen ve zayıflayan Şenalp, eşi Esengül Yılmaz ile Instagram'dan sık sık gönderi paylaşıyor.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Düğün gününden resmini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşan ve eşi Esengül Yılmaz'ın Sevgililer Günü'nü kutlayan Şenalp, "Arkadaşım, dostum, sevgilim, her şeyim, her şey için teşekkürler" diye yazdı.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Şenalp'ın takipçileri gönderilerinin altına "Selena dizisinde kızların paylaşamadığı yakışıklı Ozan", "Aa Ozan", "Kıvılcım nefesini tutmaya başladı" tarzında yorumlarda bulundu.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Öte yandan bazı takipçileri espirili bir dille, "Selin nerde Selin" yorumlarını eksik etmedi.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

SERKAN ŞENALP KİMDİR

2 Kasım 1985 İstanbul doğumlu 36 yaşındaki Serkan Şenalp 1,75 boyundadır.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Kocaeli Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesini tamamladı. 20

05'te yer aldığı Göz Ağrısı dizisi ile televizyon kariyeri başladı.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün

Babamın Günahları, Yüz Yüze, O Hayat Benim, Kızım Nerede gibi dizilerde yer aldı.

Selena'nın Ozan'ı koca delikanlı olmuş! Serkan Şenalp'i bir de Instagram'da görün


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Serkan Şenalp
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