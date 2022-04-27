Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp'in eşi aşka geldi! "Yakışıklı bir bey"

Selena'da Ozan karakteri ile seyircilerin aklına kazınan Serkan Şenalp, Selena'dan sonra Birleşen Gönüller, Geçmişteki Sır, O Hayat Benim gibi projelerle de ekran önüne geldi. Şenalp eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

SELENA'NIN OZAN'I SERKAN ŞENALP'İN EŞİ AŞKA GELDİ!

Serkan Şenalp, Esengül Yılmaz ile 2020'de hayatını birleştirdi. Sosyal medyada oldukça aktif olan ikili, birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Psikolog Esengül Yılmaz bu defa aşka geldi. Eşinin fotoğrafını çeken Yılmaz, "Yakışıklı bir bey" ifadelerini düştü.

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Yılmaz, bir diğer poza, "Kocam" diye yazdı.

Sosyal medyada komedi türünde paylaşım yapan çift, 2020'de evlenmeden önce 2 yıl aşk yaşadı.

Öte yandan Şenalp'in eşi Esengül Yılmaz, sosyal medyada verdiği pozlarla ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.





