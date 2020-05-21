Seleznov bayramdan sonra takıma dönüyor

Geçirdiği mide rahatsızlığı sebebiyle bir süredir takımla birlikte çalışamayan Bursaspor'un golcüsü Yevhen Seleznov'un, kısa bir süre sonra idmanlara döneceği öğrenildi.
Tedavisi devam eden tecrübeli futbolcunun, Ramazan Bayramı'ndan sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi. Ukraynalı futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
(İHA)
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