Selim akıl nedir? İslam'da selim aklın yeri nedir?

Selim akıl kavramının günlük yaşamda olumlu niteliklere sahip olan bireyleri temsil edecek şekilde kullanıldığı bilinir. Bu özellikler arasında doğru ve yanlışı ayırt etme becerisi öne çıkar. Bununla birlikte İslam dininde önemli bir yere sahip olan kavramın akl-ı selim şeklinde de geçtiği görülür. Bu kapsamda selim akıl kavramının detaylı bir şekilde açıklanması amacıyla ilk olarak incelenen sözcük öbeğinde yer alan sıfat ve isim türündeki kelimeler tanımlanmalıdır. Daha sonra yapılan açıklamalardan yola çıkılarak İslam'da ve Kur'an-ı Kerim'de selim akıl ifadesinin yeri üzerine bilgiler sunulabilir.

Selim akıl nedir?

Selim akıl kavramının ne anlama geldiğinin açıklanması için ilk olarak bu sözcük öbeğini oluşturan ögeler ele alınmalıdır. Bu kapsamda akıl kelimesinin düşünme, kavrama, anlama gücü; us olarak tanımlandığı belirtilebilir. Ayrıca selim sözcüğünün TDK güncel sözlüğündeki anlamı da doğru, kusursuz, dürüst şeklinde açıklanmalıdır. İlgili açıklamalar dikkate alındığı takdirde selim akıl ifadesinin doğru düşünme ve kavrama gücü anlamında kullanıldığı anlaşılır.

İncelenen sözcük öbeğindeki selim sıfatı, isim türündeki akıl kelimesini doğruluk, kusursuzluk, dürüstlük gibi kavramlarla niteler. Bu doğrultuda selim akıl sahibi olarak nitelenen kişilerin de hataya düşme ihtimallerinin düşük olduğu yansıtılır. Bununla birlikte ele alınan ifade, doğru seçimler yapabilen ve bu çerçevede pişman olacağı davranışlardan çekinen bireyleri de temsil eder. Dolayısıyla genel anlamda "Selim akıl ne demek?" sorusu; doğru ve yanlışı ayırt eden akıl, sağduyu, iyiyle kötü arasında ayrım yapan us şeklinde yanıtlanabilir.

İslam'da selim aklın yeri nedir?

Selim akıl ifadesinin İslam dininde önemli bir yeri vardır. Öyle ki bu doğrultuda akl-ı selim kavramının ortaya çıktığı görülür. Buna bağlı olarak "İslam'da akl-ı selim ne demek?" sorusu temelde iyi-kötü ve doğru-yanlış arasında seçim yapabilen akıl şeklinde yanıtlanmalıdır. İslam dininde selim aklın nasıl ele alındığını temsil eden detaylı yorumlarsa şu şekildedir:

Her bir insanda yaratıcılık, hafıza, hayal gücü, duyarlılık becerisi gibi akl-ı selim de mevcuttur.

Descartes gibi önemli filozoflar da akl-ı selim kavramını "doğruyu yanlıştan ayırma yetisi" olarak tanımlar.

Bu kapsamda selim akıl ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de yer bulan fıtrat kavramıyla ilişkili olduğu söylenir.

İslam dininde insanın yaradılışında hak dini ve onun mesajlarını kabul etme yetisi vardır.

İnsanların hayatları boyunca çevresel faktörlerin de etkisiyle yaptıkları seçimlerin temelinde bu yeti yer alır.

Yukarıda belirtilen açıklamada akl-ı selimin çevresel faktörlerden etkilenmeye açık olduğu anlatılmıştır.

Bu kapsamda aklı-selim kavramının İslam'da doğru ve yanlış arasında seçim yapan aklı yansıttığı söylenebilir.

Buna ek olarak ilgili ifade dürüstlük, sağduyu ve selamet kavramlarıyla da ilişki içerisindedir.

Selim akıl özellikleri nelerdir?

Akl-ı selim ifadesiyle doğru ve yanlış arasında seçim yapma yetisinin yansıtıldığı bilinir. Bu kapsamda selim akıl sahibi kimselerin aşağıdaki temel özellikleri taşıdığı belirtilebilir: