Selim Ay'dan sitem: "İnanılır gibi değil!"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 mağlup olan Konyaspor'da stoper oyuncusu Selim Ay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetten ötürü çok üzgün olduklarını söyleyen Ay, "İnanılır gibi değil. Her şeyimizi koyuyoruz sahaya. Herkes terinin son damlasına kadar savaşıyor. Az önce hocamızın da dediği gibi, işler kötü giderken, hadi çevirelim, hadi döndürelim diyince olmuyor. Zaman gerekiyor biraz. Biz sahada her şeyimizi veriyoruz ama olmayınca o mahcubiyet daha ağır oluyor. Can-ı gönülden tüm samimiyetimle sölyüorum, güzel bir aile olduğumuz için söylüyorum, bu bize yakışmıyor. Biz bunun farkındayız, kimsenin sabrı kalmadı artık. Kimse bunu yüzsüzlük olarak algılamasın ama herkesten özür diliyoruz. Birliktelikle neler başarabileceğimizi gösterdik, yine göstereceğimize inanıyorum." diye konuştu.
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