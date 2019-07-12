SPOR

Selim Ay: Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Konyaspor’da 10’uncu yılını geçiren takım kaptanlarından Selim Ay, yeşil-beyazlı forma altında şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini söyledi.

Selim Ay: Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

Yeşil-beyazlı formayı giydiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten takım kaptanlarından Selim Ay, hedeflerini anlattı. 27 yaşındaki futbolcu, "Şimdi Konyaspor forması ile Konyaspor çatısı altında yaşamak istediğimiz bir şampiyonluk hedefimiz kaldı. Bu tabii ki de kolay olacak bir şey değil. Ama birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını da gördük ve bunu da herkese gösterdik. Geride kalan 10 yıla baktığımız zaman benim için yaşanılan çok güzel anılar oldu. İnşallah Allah’ın izniyle önümüzdeki yıllarda hedefim; lig şampiyonluğu ve sonrasında Konyaspor’u Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde temsil edebilmek. Ben yine söylüyorum; İnanmaktan ve hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu hayalime de gerçekten canıgönülden inanıyorum. Ve bu hayalin, bu hedeflerin gerçekleşmesi için hem kendim elimden geleni yapacağım hem de takım olarak bunun için gayret göstereceğiz. İnşallah bir gün Konyaspor’u hem şampiyon yapıp hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağız” dedi.

'BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Her zaman sabrettiğini ve çalışmayı bırakmadığını vurgulayan Selim Ay, "Bu sene Konyaspor’da profesyonel anlamda 10'uncu yılıma girdim. İlk geldiğim günden itibaren hiçbir zaman hedeflerimden ve hayallerimden şaşmadım. Hâlâ da şaşmadım ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu süre içerisinde zorlukları da gördüm, başarıları da gördüm. Ama ne zorluklardan kaçtım ne de başarılarla yetindim. Oynamadığım ve sabretmem gereken zamanlar oldu. Her zaman sabrettim ve çalışmayı bırakmadım. Konyaspor’da 10’uncu yıla başlamanın gururu ve onuru gerçekten tarif edilemez bir duygu. İnşallah bir 10 yıl daha devam ederiz. Transfer yasağının olduğu o dönemden UEFA’ya gittiğimiz döneme kadar aynı hırsımla ve özverimle çalışmalara devam ettim. Bu takımın bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim” diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Taraftarların kendileri için çok değerli olduğunu da belirten Selim Ay, "Yaşadığımız bütün zorlukları hep birlik ve beraberlikle aştık. Ben ilk A takıma çıktığım ve oynadığım ilk hazırlık maçından sonra yaptığım konuşmada da söylemiştim; taraftar, basın, yönetici, futbolcudan oluşan bu zincirin halkalarını bozmadığımız zaman sırtımız yere gelmez diye. İlla ki sıkıntılı dönemler yaşadık, yaşayacağız da. Ama birlikte olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Taraftarlarımızla birlikte bize destek veren herkesle beraber yine sorunların sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Konyaspor olarak yine kendimizden emin adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Bajic: Eski günlerime dönmek istiyorumBajic: Eski günlerime dönmek istiyorum
Aykut Kocaman: Şampiyonluk...Aykut Kocaman: Şampiyonluk...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selim Ay Şampiyonlar Ligi konyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yayıncı kuruluştan flaş yayın hakları açıklaması!

Yayıncı kuruluştan flaş yayın hakları açıklaması!

Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da

Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selim Ay: Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

Selim Ay'dan Şampiyonlar Ligi itirafı

Riad Bajic: Teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum

Bajic: Eski günlerime dönmek istiyorum

Aykut Kocaman: Şampiyonluk gerçek anlamda çok zor bir şey

Aykut Kocaman: Şampiyonluk...

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Aykut Kocaman, sağlık kontrolünden geçti

Kocaman sağlık kontrolünden geçti

Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da

Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.