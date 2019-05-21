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Selim Kosif'ten Fatih Terim için olay yaratan sözler!

Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan etti ancak Medipol Başakşehir maçının yankıları bitmedi.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin önüne gelip Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de bu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Selim Kosif, Terim'in görüntüsünü paylaşıp "İmparatormuş sen ancak sahte mahalle kabadayısı olursun" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Başakşehir maçının 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti.

Avcı ve Emre'nin yaptığı yoğun itirazlar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya kadar girerek duruma tepki göstermişti.

Terim ile yardımcısı Ümit Davala ve Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderilmişti.

Orhan Ak, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" ifadelerini kullanmıştı.

"DELİKANLI ADAM DEVAM EDER"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Galatasaray mücadelesinin ardından Fatih Terim için sert ifadeler kullanmıştı.

Abdullah Avcı şunları söylemişti;

Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum, hiçbir zaman da farklı şeyler de söylemedim.

Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder.

Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz.

Belki kupamız yok ama beş senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik, bir üçüncülük almış, 100 senelik camialarla oyun anlamında yarışarak, saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. 40 senedir bu film devam ediyor.