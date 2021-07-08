SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Selim Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var

Selim Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var

08.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, çok ses getirecek transferler yapacaklarını belirterek, "Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık" dedi.

Selim Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var

Takımın son durumunu değerlendiren Selimoğlu, "Takımdan ayrılan arkadaşlarımız var. Bunların geneli hocamızın sunduğu rapor çerçevesinde takımdan ayrıldılar. Bu hafta içerisinde birkaç tane yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Bunlarla karşılıklı olarak fesihleri yaptık. Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı açıkçası. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız" dedi.

"RONDON SENEYE RİZESPOR’DA"

Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon transferi hakkında konuşan Selimoğlu, "Rondon görüşmesi net olarak, yüzde 100 bitmese de, prensip olarak Rondon seneye Rizespor’da. Taraftarın içini rahatlatmak için şunu söyleyebilirim ki çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz. 2 tane orta saha, 2 tane de hücum oyuncusu kadromuza katacağız ve bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak. Önümüzdeki yıllarda Rizespor kaliteli futbolcular üreten bir kulüp olacak ve artık asansör bir takım olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maça damga vuran penaltı kararıMaça damga vuran penaltı kararı
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
'Zor süreci güzele çevirmeye çalışıyoruz''Zor süreci güzele çevirmeye çalışıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

Galatasaray'da yeni hedef Alen Halilovic

Galatasaray'da yeni hedef Alen Halilovic

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.