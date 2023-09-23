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Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran hareket! Eşi Bengü'yü takipten çıktı, sosyal medya yıkıldı

23.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gündemden düşmeyen Bengü son olarak konser esnasında yaşadığı duygu dolu anlarla çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz gün Ankara'da konser veren Bengü, seyircisi hep bir ağızdan şarkısını söyleyince gözyaşlarına boğulmuştu. Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan Bengü şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Bengü'yü takipten çıkınca sosyal medya çalkalandı.

‘Korkma Kalbim’, ‘Bağlasan Durmam’, ‘İkinci Hal’ ve ‘Ağla Kalbim’ gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Bengü, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi.

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Mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Selim Selimoğlu ve Bengü'den şaşırtan hamle geldi. Selim Selimoğlu eşi Bengü'yü Instagram hesabından takipten çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

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Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran bu hareketine; 'Bengü'nün neden ağladığı belli oldu', 'Neden takip etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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