Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran hareket! Eşi Bengü'yü takipten çıktı, sosyal medya yıkıldı

‘Korkma Kalbim’, ‘Bağlasan Durmam’, ‘İkinci Hal’ ve ‘Ağla Kalbim’ gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Bengü, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi.

Mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Selim Selimoğlu ve Bengü'den şaşırtan hamle geldi. Selim Selimoğlu eşi Bengü'yü Instagram hesabından takipten çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran bu hareketine; 'Bengü'nün neden ağladığı belli oldu', 'Neden takip etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.

