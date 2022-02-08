Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle gündemde! "Bununla ev, araba alınır"

Selin Ciğerci 2. Sayfa'ya konuk oldu ve hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuştu. Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle sunucuları resmen büyüledi. Müge ve Gülşen yüzüğü çıkarttırarak sırayla parmaklarına taktı. Müge Dağıstanlı "Tutmak istiyorum" diyerek pahalı yüzüğü denedi.

Selin Ciğerci "Gerçek mi? Bununla bir ev bir araba alınabilir mi?" sorusuna "O ne demek kız? Güzel di mi? Niye alınmasın. Her gün takıyorum" dedi. Müge Dağıstanlı ise "Ev alırsın, araba alırsın yazlık da alırsın" yorumunda bulundu.

Selin Ciğerci Kapalıçarşı'dan yüzüğü aldığını söyleyerek fiyat konusunda konuşmak istemedi. 4 milyon TL iddialarına 'Hayır' derken Müge Dağıstanlı'nın "600-700 bin dolar olabilir mi?" sorusuna ise "Şükür" yanıtını verdi.

