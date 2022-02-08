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Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle gündemde! "Bununla ev, araba alınır"

08.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. 2. Sayfa'ya konuk olan Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle Müge ve Gülşen'i büyüledi. Sunucu Müge "Bununla ev, araba ve yazlık alırsın" yorumunda bulundu.

Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle gündemde! "Bununla ev, araba alınır"

Selin Ciğerci 2. Sayfa'ya konuk oldu ve hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuştu. Selin Ciğerci 30 karatlık yüzüğüyle sunucuları resmen büyüledi. Müge ve Gülşen yüzüğü çıkarttırarak sırayla parmaklarına taktı. Müge Dağıstanlı "Tutmak istiyorum" diyerek pahalı yüzüğü denedi.

Ekran Alıntısı

Selin Ciğerci "Gerçek mi? Bununla bir ev bir araba alınabilir mi?" sorusuna "O ne demek kız? Güzel di mi? Niye alınmasın. Her gün takıyorum" dedi. Müge Dağıstanlı ise "Ev alırsın, araba alırsın yazlık da alırsın" yorumunda bulundu.

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Selin Ciğerci Kapalıçarşı'dan yüzüğü aldığını söyleyerek fiyat konusunda konuşmak istemedi. 4 milyon TL iddialarına 'Hayır' derken Müge Dağıstanlı'nın "600-700 bin dolar olabilir mi?" sorusuna ise "Şükür" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sosyal medyada elektrik faturası paylaşanlar.
hayat size güzel yaşıyorsunuz bu hayatı
30.00ct lik yüzük milyon dolardan aşağı asla olamaz

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