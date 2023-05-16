Selin Ciğerci "Allah'ın adını neden ağzına alıyorsun?" yazan takipçisine isyan etti! "Kızılcık Şerbeti gibi o evde..."

Babasının memleketi Konya’da kendi adını taşıyan güzellik merkezinin açılışında saldırı girişimine maruz kalan Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Kadınlara istihdam sağlayan Ciğerci sosyal medyadan bir duyuru yaparken "Allah'ın izniyle bilgi vermek istedim" deyince şoke eden bir mesaj aldı.

"KIZILCIK ŞERBETİ GİBİ O EVDE..."

Selin Ciğerci bu mesajı ifşa ederek sitem etti. Ciğerci "Bu dünyada gerçekten neredeyse namaz kılmaya gelen dini vazifelerini sonuna kadar yapan bir ailede büyüdüm. Kızılcık Şerbeti gibi o evinden içinde ben vardım gibi düşünün" diyerek şunları söyledi:

Çok acımasız geliyorsunuz bana artık üzgünüm özellikle Konya'da Allah'u Ekber sesleri içinde taşlandım hayatım boyunca ilk kez başka partiye oy verdim ama Allahsız ve böyle mesajlar atanları ben Allah'a havale ediyorum."



