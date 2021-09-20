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  4. Selin Ciğerci "Barışabilirim" dedi! Gökhan Çıra hemen yanıt verdi

Selin Ciğerci "Barışabilirim" dedi! Gökhan Çıra hemen yanıt verdi

20.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra gündemden düşmüyor. İkilinin açıklamaları ve barışma sinyalleri sosyal medyada gündemde.

Geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci'den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra yeni açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan futbolcu, Selin Ciğerci'nin "Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" sözlerine yanıt verdi.

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimSelin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim

Gökhan Çıra, "Bu işler kısmet işleri. Ben de yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz yaşayıp göreceğiz. Ben de onun yokluğunu hissediyorum 10 senemiz beraber geçti" dedi.

Gökhan Çıra, Etiler’de polis çevirmesinde ceza yedi. 500 TL ceza kesilmesi üzerine üzgün olduğunu söyleyen Çıra, “Plakam gözüküyor ama polisler görmek istemiyor” dedi.

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PARTNEREvlendiler!Evlendiler!
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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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