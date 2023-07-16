Selin Ciğerci bikinili pozlarını paylaştı! Eski kocasıyla ilgili yorum rahatsız etti

İş insanı olan ve Instagram'da da fenomen haline gelen Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Gökhan Çıra ile iki kez evlenen ve evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Ciğerci boşandıktan sonra zaman zaman aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Eski eşi tarafından aldatılan Ciğerci şu sıralar yazlığında denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Son dönemde kendini spora vererek eriyen ve çeşitli estetikler yaptıran Selin Ciğerci görünümüyle beğeni topluyor.

Selin Ciğerci son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Selin Ciğerci'nin paylaşımının altına bir takipçisi "Gökhan Çıra ile çok yakışıyordunuz" yazdı.

Fenomen ise bu yorumdan rahatsız oldu ve takipçisine çıkışarak "Hiç gerek yok şu an buna" dedi.



