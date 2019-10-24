MAGAZİN

Selin Ciğerci Demet Akalın'ı kızdırdı! Şoke eden iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kına gecesiyle gündeme gelen Selin Ciğerci Demet Akalın'ı kızdırdı! Ciğerci iddialara göre kına paylaşımları üzerinden para kazandı; bunu duyan Demet Akalın ise tüm paylaşımları silerek yakın arkadaşına küstü.

Selin Ciğerci Demet Akalın'ı kızdırdı! Şoke eden iddia

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Selin Ciğerci’nin kına gecesine katılan Demet Akalın geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Akalın kına gecesinden yaptığı bütün paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının Selin Ciğerci’ye kızdığı ve paylaşımları o yüzden kaldırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci ise şu açıklamayı yaptı: ‘Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz.’

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’da yer alan habere göre; Demet Akalın geceden çıkıp evine giderken öğrendiği gerçekle çılgına döndü. Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yarattı.

5db161172269a220d47ecf4e

Markanın geceye katılacak ünlülerin paylaşımları karşılığında Selin Ciğerci’ye 250 bin lira teklif etmesi ve Ciğerci’nin de kabul etmesi Demet Akalın ile Işın Karaca’yı çok kızdırdı. Demet Akalın evine gider gitmez Selin Ciğerci’nin tüm pozlarını sildi. Geceden reklam içerebilecek tüm paylaşımları yok etti.

Organizasyon firmasının sosyal medya hesabından geceye katılan ünlülerin karelerini boy boy paylaşım yapmasıysa iddiaları güçlendirdi.

Selin Ciğerci’nin ayrıca nikah şahidi olacak olan Demet Akalın’ın gönlünü almaya çalıştığı fakat Akalın’ın 28 Ekim’de gerçekleşecek düğüne katılmayacağı iddia edildi.


PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
Bir Türk'ün fotoğrafını paylaşınca... 'As bayrakları'Bir Türk'ün fotoğrafını paylaşınca... 'As bayrakları'
Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldıÜnlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci demet akalın selin ciğerci

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Linnes'ten flaş açıklama! 'Ocak ayına...'

Linnes'ten flaş açıklama! 'Ocak ayına...'

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz: Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete bırakmadılar...

'Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete bırakmadılar...'

Justin Bieber Burak Doğansoysal’ın fotoğrafını paylaşınca...

Bir Türk'ün fotoğrafını paylaşınca... 'As bayrakları'

Bella Thorne'nun fotoğrafları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Hadise'nin kolyesi sevgilisinin hediyesi mi?

Kolye sevgiliden mi hediye?

Ece Erken'den Şeyma Subaşı'na olay sözler

Ece Erken'den olay sözler: Çıplaklığa varan fotoğraflar...

Seren Serengil Yasemin Kutsi Aslan'a dava açmıştı! Flaş gelişme

'Onlar soyunacak biz üzüleceğiz' sözlerine yakalama çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.