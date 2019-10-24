Selin Ciğerci Demet Akalın'ı kızdırdı! Şoke eden iddia

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Selin Ciğerci’nin kına gecesine katılan Demet Akalın geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Akalın kına gecesinden yaptığı bütün paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının Selin Ciğerci’ye kızdığı ve paylaşımları o yüzden kaldırdığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci ise şu açıklamayı yaptı: ‘Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz.’

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’da yer alan habere göre; Demet Akalın geceden çıkıp evine giderken öğrendiği gerçekle çılgına döndü. Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yarattı.

Markanın geceye katılacak ünlülerin paylaşımları karşılığında Selin Ciğerci’ye 250 bin lira teklif etmesi ve Ciğerci’nin de kabul etmesi Demet Akalın ile Işın Karaca’yı çok kızdırdı. Demet Akalın evine gider gitmez Selin Ciğerci’nin tüm pozlarını sildi. Geceden reklam içerebilecek tüm paylaşımları yok etti.

Organizasyon firmasının sosyal medya hesabından geceye katılan ünlülerin karelerini boy boy paylaşım yapmasıysa iddiaları güçlendirdi.

Selin Ciğerci’nin ayrıca nikah şahidi olacak olan Demet Akalın’ın gönlünü almaya çalıştığı fakat Akalın’ın 28 Ekim’de gerçekleşecek düğüne katılmayacağı iddia edildi.



