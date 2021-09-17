Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra hızlı çıktı! Mesajı ifşa oldu

Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra'nın iki yıllık evliliklerini noktalaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin ayrılığı hakkında onlarca iddia gündemdeyken Gökhan Çıra'nın Ciğerci'yi aldattığı ve kadınlarla görüntülendiği haberleri öne çıkmıştı.

Çıra bu sefer de attığı bir mesajla gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni Melis Erkılıç'a "Merhaba" diye mesaj atan Çıra bu mesaj ifşa olunca hemen açıklama yaptı. Çıra bu mesajı atmadığını paylaşımın fotoşop olduğunu söyledi.

Çıra'ya yanıt Erkılıç'tan geldi. Erkılıç bu yanıtla ilgili "Bir Allah'tan böyle adamların ne mal olduğunu bilip ekran kayıtlarımızı alacak kadar zeki kadınlarız" dedi.



