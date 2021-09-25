Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yine gündemde! 20 milyon TL'yi gözden çıkardı

Selin Ciğerci ile evliliğini iki hafta önce sonlandıran Gökhan Çıra, ayrılığın ardından milyonlar harcayarak bir restaurant açma kararı almıştı. Daha önce yoğun iş temposu sebebiyle bu isteği yarıda kalan Gökhan Çıra, bir restaurant ve spor kulübü almak istediğini her fırsatta dile getirse de şimdi turizmci oluyor.

Sapanca'dan 8 milyon TL'ye arsa alan Çıra, toplam 20 milyon TL'lik bir tesis kuruyor. Çok heyecanlı olan Çıra, “Artık evliliğimle değil, sadece işimle ön planda olacağım” dedi.

Daha önce yoğun iş temposu sebebiyle bu isteği yarıda kalan Gökhan Çıra, bir restaurant ve spor kulübü almak istediğini dile getirdi.

SELİN'İN PARASI MI?

Selin Ciğerci’den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla fotoğrafını paylaşmıştı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna Çıra şu karşılığı vermişti: Gördüğün o, bildiğin değil.



