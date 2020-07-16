Selin Ciğerci'den kilolu olduğunu söyleyenlere mayolu pozla yanıt

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki 2 milyon dolara satın aldığı yazlığında hem dinlendi hem çalıştı.

Kendini çıkardığı markasına veren ve işleriyle yoğun olan Ciğerci şu sıralar yaptığı mayolu pozlarla dikkat çekiyor. Açıksözlülüğüyle bilinen Selin Ciğerci son mayolu pozuna yaptığı yorumla dikkat çekti.

Bronz kremini tanıtmak için sık sık mayolu pozlarını paylaşan Ciğerci zayıflara ince bir göndermede bulundu. Ciğerci paylaşımında şunları söyledi:

"Karyola bacağı gibi incecik bir bacağım olacağına... Böyle olmak beni daha çok mutlu ediyor yani şop yapıp kendimi incecik yapmasını da bilirdim mutluyum ben böyle seviyorum kendimi; bir dirhem et bin ayıp örter! İNAT DEĞİL Mİ ZAYIFLAMIYORUM böyle kalacağım."

Ciğerci kendisini sık sık Khloe Kardashian'a benzetmesiyle de biliniyor.



