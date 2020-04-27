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Selin Ciğerci'den Kim Kardashian'a olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı '1915 olayları' paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların tepkisini çekti. Selin Ciğerci de tepki gösterenler arasındaydı. Ciğerci öyle küfürler etti ki görenler şoke oldu.

Selin Ciğerci'den Kim Kardashian'a olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Ermeni asıllı ABD'li reality show ünlüsü Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı ‘1915 olayları’ ile ilgili paylaşım nedeniyle tepki çekti. Kardashian’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden oldu.

‘Kim Kardashian’, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

Kim'e en büyük tepkiyi ise Selin Ciğerci gösterdi. Selin Ciğerci öyle küfürler etti ki görenler gözlerine inanamadı. Ciğerci ettiği küfürleri paylaşarak şu notu düştü: "Ah İngilizce bilmiyorum ki neler yazardım hayatında duymadığı şeyleri ona söylerdim ben içimi döktüm engelledim haberiniz olsun aynı performansı sizden de bekliyorum."

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Ciğerci yazdığı yorumda "Pislik o.s.pu. (...) İnşallah bu yazdıklarımızı birisi sana tercüme eder ah ingilizce bileydim sana neler yazardım gün gelecek beni affedin diyeceksin; defol şimdi" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci, Kim Kardashian,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yanlışa yanlışla cevap verilmez. ERMENİLERİN BU İFTİRA VE YALANLARINA KARŞI Sn.B.ELÇİMİZ KAMURAN GÜRÜN'ÜN kitabı var.Onu okumasını ya da ARŞİVLERDE ERMENİLERİN 19015 OLAYLARI ÖNCESİNDE DOĞU ANADOLUDAKİ KATLİAMLARININ FOTOĞRAFLARINI,TARİHÇİLERİN TESPİTLERİNİ GÖSTERİP BEYAN ETSENİZ DAHA DOĞRU OLURDU.
haytt selin hanım efsanesın
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