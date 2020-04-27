Selin Ciğerci'den Kim Kardashian'a olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Ermeni asıllı ABD'li reality show ünlüsü Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı ‘1915 olayları’ ile ilgili paylaşım nedeniyle tepki çekti. Kardashian’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden oldu.

‘Kim Kardashian’, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

Kim'e en büyük tepkiyi ise Selin Ciğerci gösterdi. Selin Ciğerci öyle küfürler etti ki görenler gözlerine inanamadı. Ciğerci ettiği küfürleri paylaşarak şu notu düştü: "Ah İngilizce bilmiyorum ki neler yazardım hayatında duymadığı şeyleri ona söylerdim ben içimi döktüm engelledim haberiniz olsun aynı performansı sizden de bekliyorum."

Ciğerci yazdığı yorumda "Pislik o.s.pu. (...) İnşallah bu yazdıklarımızı birisi sana tercüme eder ah ingilizce bileydim sana neler yazardım gün gelecek beni affedin diyeceksin; defol şimdi" dedi.



